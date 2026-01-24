ChatGPT、Google Gemini、Grokなど、最近AIアプリを使用し始めたという人もいるのではないでしょうか。しかし、世界に目を向けると、日本社会にはまだまだAIが浸透していないことがわかります。それが仕事の効率、生活コスト、資産形成にまで影響を及ぼしていると話すのは、AIコンサルタントの荻原朝飛氏。今回は萩原氏の著書『ドバイの大富豪の新しい習慣 世界一やさしいAIでお金を増やす方法』（総合法令出版）より一部を抜粋・