愛知県豊田市のアパートで42歳の女性が殺害され部屋が放火された事件で、遺体が見つかる2日前に、女性の知人とみられる男性が押しかけ、警察が対応にあたっていたことがわかりました。おととい（17日）、愛知県豊田市のアパートで、会社員の小川晃子さん（42）がベッドの上で首を絞められ殺されているのがみつかりました。玄関は施錠され、部屋は放火されていました。近所の人「（同居する弟から）聞いた話だと、（男性が）『開け