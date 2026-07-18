2026年4月。アジア大会開催を控える愛知県内の小学校を、1人の卒業生が訪れた。バレーボール日本代表・石川真佑、26歳。彼女がバレーボールを始めたのも、この場所だった。【写真をみる】石川真佑が小学校の卒業文集に綴った「将来の夢」「何年ぶりだろう。小学校を卒業して以来…14年？そんなことありますかね」懐かしそうに校舎を見渡す石川。教室に入ると、サプライズが待っていた。石川が座った机の中にあったのは、14年前に書