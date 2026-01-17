千葉市稲毛区にある物流センターで、30歳の女性を包丁で複数回切りつけたとして、34歳の中国籍の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、自称・千葉県市川市の会社員で中国籍のジャン・シウシン容疑者（34）です。警察によりますと、ジャン容疑者はきのう（16日）午後0時50分ごろ、千葉市稲毛区六方町の物流センター「千葉北ロジスティクスセンター」で、30歳の女性を包丁で複数回切りつけた疑いがもたれています。