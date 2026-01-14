テーレッテレー♪あの「ねるねるねるね」が、アイスになって登場します。クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、発売から40周年を迎えるロングセラー菓子「ねるねるねるね」を記念し、「ねるねるねるねアイスバー」を2月23日より全国のコンビニエンスストアで先行発売すると発表しました。3月16日からは、スーパーマーケットやドラッグストアなどへと販売を拡大する予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち