テーレッテレー♪ あの「ねるねるねるね」が、アイスになって登場します。

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、発売から40周年を迎えるロングセラー菓子「ねるねるねるね」を記念し、「ねるねるねるねアイスバー」を2月23日より全国のコンビニエンスストアで先行発売すると発表しました。3月16日からは、スーパーマーケットやドラッグストアなどへと販売を拡大する予定です。

1986年の発売以来、「つくる楽しさ」で多くの人を魅了してきたねるねるねるね。今回の味の開発にあたっては、何度も調整を重ね、定番で人気の高いぶどう味をベースに、アイスとしてのおいしさを追求したといいます。

さらに、赤・青・黄のキャンディチップをアイスに混ぜ込むことで、トッピングを加えたねるねるねるねのカラフルな見た目を再現。

また、食べ終わるまでの楽しさにも工夫が凝らされています。スティックには「あたりつき」を採用し、当たりが出た人には知育菓子（R）の詰め合わせセットがプレゼントされます。

容量は70mlで、40周年ロゴ入りの特別パッケージとなっています。

