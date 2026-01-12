大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】土俵際で“まさか”の展開「実際の様子」体重約“2倍差”対決で巨漢力士が突如、自ら崩れ落ちる一幕があった。軍配は一度、巨漢力士に上がったが、物言い協議の結果「差し違え」で白星はするり。まさかの結末となったが、一体何があったのか。それは、序ノ口十枚目・輝の里（田子ノ浦）と序ノ口九枚目・風ノ華（押尾川）の取組での出来事だった。輝の里は昭和53年生ま