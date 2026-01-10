スイスのスキーリゾートにあるバーで40人が死亡した火災で、検察当局は、バーの経営者1人を拘束したと明らかにしました。【映像】火災現場の様子ロイター通信などによりますと、スイスの検察当局は9日、「逃亡の恐れがあった」として火災現場のバーの経営者1人を拘束したと発表しました。1日に発生した火災では、少なくとも40人が死亡し、116人がけがをしました。この日、スイスでは犠牲者の追悼式典が遺族や各国の大統領