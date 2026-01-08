WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）【映像】危険すぎる“自爆” 発生の様子メインイベントで世界ヘビー級王者CM・パンクとブロン・ブレイカーが激突。日本のファンにも馴染み深いスタイナーの血族ブロンが、大一番で「一家相伝のあの技」を狙うも“脳天落下”でまさかの自爆。あまりに危険なシーンに騒然となる中、直後、怪物ブロンが見せた”生き様“に「正気の沙汰ではない」など多くの反響が寄せ