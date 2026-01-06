お笑いカルテット、ぼる塾のあんり（31）が、5日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。先輩芸人に“ガチ恋”していたことを明かした。「おせっかい合コン」と題した企画で、あんりの初合コンの様子をモニタリング。あんりは理想の男性を聞かれると「強めの人というか、がっしりした人が好きで。芸人さんで言うなら、大自然のロジャーさん。無人島から来たみたいな感じが。みなぎる力みたいなのが欲しい