カレーの隠し味を食べ比べ！ クックパッドに多数のレシピが投稿され、クックパッドニュースでも人気の「カレーの隠し味」。いつものおうちカレーが、少しのチョイ足しでおいしくなるのですから、やってみたくなりますよね。 今回は、たくさんあるカレーの隠し味のレシピの中から三つをピックアップし、実際に食べ比べてみました。 市販の中辛ルーと豚こま肉、玉ねぎ、じゃがいも、にんじんで作ったベーシックなポークカレー