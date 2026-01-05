結婚して家族が増え、これからもっと幸せになれると信じていたのに…。一番の味方であるはずの夫から、ある日突然「自由に生きたいから離婚してほしい」と告げられたとしたら？優しかった夫が産後に豹変し、身勝手な論理で妻・美希を追い詰めていくのでした。■「自由に生きたい」…産後の妻に突きつけた夫の身勝手な終止符主人公の美希は、出会った頃は優しく頼りがいがあった夫・健二と結婚。しかし、子どもが生まれてから彼の態