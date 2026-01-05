日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が仕事始めとなった５日、日本オリンピックミュージアムで職員への年頭あいさつを行った。今年はミラノ・コルティナ五輪、愛知・名古屋アジア大会と２つのビッグイベントが開催される。「絶対に失敗を許されない年なんだということで、一生懸命に命がけで頑張っていきます」と力強く宣言した。続けて「次の国際大会を誘致することはできないのではないか、というぐらい厳しい状