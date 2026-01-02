筑波大学生命環境学群生物学類に在学中の秋篠宮家の長男・悠仁さま。昆虫や動物の生態、生息環境を学ぶ「自然誌」を専攻しながら、サークル活動や学園祭にも積極的に参加するなど、大学生活を謳歌している。【写真】伊豆大島で特産品のアシタバを手に持つ、スーツ姿の悠仁さま。他、学園祭で女性に話しかけられる悠仁さまや夜遅くまでファミレスの前で会話をする姿などもそんな悠仁さまが所属しているのが、同大学でも最大規模