グローバルユニティJAPAN（GUJ）は、2025年12月6日（土）にマレーシア・ジョホールバルで開催された国際ビューティーコンテスト「MRS Asia Pacific 2025」において、日本代表チームが準グランプリ（世界2位）を含む複数のタイトルを獲得したことを発表しました。人生100年時代における女性の「人生の再起動」と自己実現を支援するGUJ。内面と外見の両面から磨き上げられた日本代表たちが、世界の舞台でその存在感を示しました。