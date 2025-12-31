¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ËÃæ¤ÎÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Éô¥²¥ë¥¼¥ó¥­¥ë¥Ò¥§¥ó¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¥É¥ê¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½55²¯±ßÁêÅö¤Î¶âÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï24Æü¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢29Æü¤Ë²ÐºÒÊóÃÎµ¡¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âß¶â¸Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ¤Ï2500¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶ä¹Ô¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£