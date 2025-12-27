人気ユーチューバー・Rちゃん（29）が27日、YouTubeチャンネルを更新。警察に被害届を提出し、受理されたことを報告した。Rちゃんは動画の冒頭で「クリスマスイブなんですけど、警察に行ってきました」と報告。今年10月に500万円するDiorのブレスレッドを紛失したというRちゃんだが、以降も自宅に保管してあるはずのジュエリーが相次いでなくなったため、警察に相談。「盗難届とか被害届として扱ってくれるということでお話し