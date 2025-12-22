東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、逮捕された男が「跳ねた時の信号は青だった」と容疑を否認していることが分かった。この事件は11月24日、足立区で盗難車が暴走して歩行者らをはね、2人が死亡し12人が重軽傷を負ったものだ。その後の取材で、危険運転致死などの疑いで逮捕された横尾優祐容疑者(37)が、「女性に車をぶつけてはねてしまったが、信号は青でした。冷静に運転できていた」などと容疑を否認していることが