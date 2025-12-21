動物虐待が重大凶悪事件の萌芽になりうると言う懸念は世界共通だ。猟奇的な事件の犯人について、近隣で動物を虐待していたという背景が報道されることも多い。そしてイギリスでもまた──。【写真】結婚相手から殺害されたホリー・ブラムリーさん(26) 「怪物」と呼ぶほどの夫の凄惨な犯行の実態中世の街並みが残るイギリス中部リンカーン。2023年3月、街を流れる川に浮かぶ買い物袋を見つけた通行人が不審に思い足を止めた。袋