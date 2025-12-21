２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が２０日にＸに「円の信用はますます下がる」と投稿した。ひろゆき氏は「日本国債１０年物の金利が半年で０．５％上がりました。日本政府の利子の支払い額が５兆円くらい増える事になります。まぁ、納税者のあなた方が払うんですけどね。国債を刷って払うと円の信用はますます下がるので、円安＝物価高コースです」とと懸念を示した。ひろゆき氏は別の投稿で「日銀が利上