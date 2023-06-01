長期金利の上昇を背景に、メガバンク3行は8月から適用される住宅ローンの固定金利を引き上げます。▼三菱UFJ銀行は、代表的な10年固定の住宅ローンの最優遇金利について、8月から0.24％引き上げて、3.59％にします。▼また、三井住友銀行は、8月は0.15％引き上げて、3.65％に、▼みずほ銀行は、0.15％引き上げて、3.35％にします。各行が金利の引き上げを決めたのは、長期金利の上昇が続いているためです。7月には、物価上昇が続く