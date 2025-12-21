子どもが失くしものをすると、親としてイラっとすることがあるでしょう。失くした子どもが悪いですし、反省を促すためにもちょっとした罰を与えることがあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの娘さんは、お財布を失くしてしまったようです。『小1の娘が財布を失くしました。家の中での紛失です。子ども用の財布で、小銭しか入っていないですが、財布そのものは2,000円ほど。娘にねだられて買ったものです。自分が欲