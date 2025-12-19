東京・赤坂の個室サウナで起きた火事で死亡した30代の夫婦が、サウナ室内の通風口を使って助けを求めていた可能性があることが分かりました。12月15日、港区赤坂の個室サウナで座席や壁が焦げる火事があり、美容室経営の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、サウナ室内の壁に設置されていた空気を取り入れる通風口の一部が壊れ、床に落ちていたことが分かりました。2人が通風口