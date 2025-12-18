自民党東京都連のパーティー券をめぐり刑事告発を受けていた萩生田光一衆議院議員ら5人について、東京地検特捜部は不起訴処分としました。自民党の萩生田光一衆議院議員や当時の都連の会計責任者ら3人は、自民党東京都連が2023年1月に開催した政治資金パーティーをめぐり、3つの政治団体から20万円超えの支払いあわせて258万円分を受けていたにもかかわらず、政治資金収支報告書に収入として記載していなかったとして、大学教授ら