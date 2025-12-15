気象庁は15日午後、北海道・東北・関東甲信・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州北部（山口県含む）・九州南部 奄美地方にかけての広い範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。21日頃から寒気の影響を受けにくくなるため、全国的に平年より気温が高くなる見込みで、農作物の管理などに注意を呼びかけています。 【写真を見る】全国で10年に一度程度の著しい高温になる可能性21日頃から29日頃にかけて異例の暖かさ