気象庁は15日午後、北海道・東北・関東甲信・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州北部（山口県含む）・九州南部 奄美地方にかけての広い範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。21日頃から寒気の影響を受けにくくなるため、全国的に平年より気温が高くなる見込みで、農作物の管理などに注意を呼びかけています。

早期天候情報は、その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今後の気象情報に十分注意し、適切な対策を取ることが重要です。

北海道地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北海道地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が多いですが、

その後は寒気の影響が弱まり、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が

多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

東北地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

関東甲信地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が

流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込み

です。

北陸地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

東海地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

近畿地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

中国地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

四国地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

九州北部地方（山口県を含む）

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱

く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかな

り高くなる見込みです。

九州南部・奄美地方

１２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい

空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる

見込みです。