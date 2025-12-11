ドトールコーヒー（東京都渋谷区）が、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを12月20日から期間限定で開催します。同月25日までの期間中、ケーキを購入すると、「ポチャッコ オリジナルピック」がプレゼントされます。ピックの絵柄は2種類で、サンタクロースの帽子をかぶったポチャッコがデザイン。ケーキに飾り付けすると、ケーキがクリスマス仕様になります。【写真】やばい！かわい