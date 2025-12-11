10日夜、熊本市東区の住宅で男性が包丁で刺される殺人未遂事件が起き、知人の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不詳で自称無職の阪本龍郎容疑者28歳です。阪本容疑者は10日夜11時40分頃、熊本市東区鹿帰瀬町の住宅で、この家に住む40歳の男性の両腕や頭を包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと2人は知人関係で、当時、阪本容疑者は男性の家に泊まっていて、男性は就