J2大分トリニータが地域貢献の取り組みの一環として、日出町の小学校で環境をテーマにした特別授業を行いました。 【写真を見る】トリニータが小学校で特別授業CRO松本怜さんが環境問題を子どもたちと考える Jリーグは全国のクラブを通じて子どもたちの環境意識を高める活動を行っています。その一環として10日、大分トリニータCRO（クラブ交流担当役員）の松本怜さんが講師となり、日出町の