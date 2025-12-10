◆ 新たに4選手がアメリカ代表入りカイル・シュワーバー外野手（32）、ウィル・スミス捕手（30）、ガナー・ヘンダーソン内野手（24）、ブライス・トゥラング内野手（26）の4名が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として参戦すると現地時間9日、WBCの公式Xが発表した。シュワーバーは2015年のMLBデビューから通算340本塁打をマーク。フィリーズに加入した2022年には46本塁打を放って