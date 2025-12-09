【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは８日、同業のワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）に対し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）を始めたと発表した。ＷＢＤと買収契約を結んだ米動画配信大手ネットフリックスを上回る条件を提示し、全株の取得を目指す。ＷＢＤ争奪戦の様相を呈してきた。ＴＯＢでは１株あたり３０ドルで買い取る。全株取得にかかる費用は７４４億ドル（約１１・６兆円