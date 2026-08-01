熊本地震の影響で、トヨタなど自動車各社で工場の操業停止を延長する動きが広がっています。トヨタ自動車は福岡県にある3つの工場の停止期間を8月5日まで延長すると明らかにしました。仕入れ先などの状況を考慮して、愛知県の工場も8月3日から7日まで停止するということです。またホンダは、被災した熊本県のバイク工場について、一部復旧作業を進めるため8月7日まで稼働を停止するということです。さらに、日産自動車も福岡県にあ
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