千葉・東金市で会社事務所を兼ねた住宅が全焼する火事がありました。6日午後9時30分ごろ、東金市田間にある2階建ての会社事務所を兼ねた住宅で「火事だ」と通報がありました。警察によりますと、火は約3時間後に消し止められましたが全焼したということです。住宅部分には家族6人が暮らしているということですが、当時は全員外出中で無事でした。