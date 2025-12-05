阪神が球団初のセ・リーグ連覇に向け、1、2軍の本拠地に“新兵器”を導入する。甲子園と今春開業したSGL尼崎に、来季から投球マシン「トラジェクトアーク」を採用することを決定。さらに、今季はSGL尼崎のみの設置だったキナトラックス社製の動作解析機器「マーカーレス・モーションキャプチャー」を来春、甲子園にも新設する。「トラジェクトアーク」とは詳細なデータ入力により、個々の投手の特徴を忠実に再現する。等身大の