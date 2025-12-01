ディック・ブルーナの生み出した可愛いうさぎ「ミッフィー」が誕生から70周年を迎えることを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」の福岡会場の日程が決定！2026年2月28日から3月29日まで、福岡三越で開催される。☆展示されるイラストなどのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞オランダの絵本作家でグラフィック・デザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に