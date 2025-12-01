「誕生70周年記念 ミッフィー展」福岡会場は2月28日スタート！
ディック・ブルーナの生み出した可愛いうさぎ「ミッフィー」が誕生から70周年を迎えることを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」の福岡会場の日程が決定！ 2026年2月28日から3月29日まで、福岡三越で開催される。
☆展示されるイラストなどのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
オランダの絵本作家でグラフィック・デザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えた。
それを記念して開催される「誕生70周年記念 ミッフィー展」では、初来日となる『うさこちゃんおとまりにいく』（1988年）、『うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん』（1996年）の原画をはじめ、ミッフィーシリーズ全32作品の原画やスケッチなど200点以上が日本で初めて一堂に会する。
このたび本展の福岡県での開催スケジュールが発表に。
2026年2月28日（土）〜2026年３月29日（日） の31日間、福岡三越9階「三越ギャラリー」にて開催されることが発表された。
ぬくもりあふれるストーリーや、愛らしい登場人物たち、リズミカルな言葉や、グラフィカルな色、線、構図など、あらゆる角度からミッフィーの魅力を紹介し、もっと深く、もっと楽しく、もっと、もっとミッフィーを好きになれる展覧会にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
（C） Mercic bv
☆展示されるイラストなどのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
オランダの絵本作家でグラフィック・デザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えた。
それを記念して開催される「誕生70周年記念 ミッフィー展」では、初来日となる『うさこちゃんおとまりにいく』（1988年）、『うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん』（1996年）の原画をはじめ、ミッフィーシリーズ全32作品の原画やスケッチなど200点以上が日本で初めて一堂に会する。
2026年2月28日（土）〜2026年３月29日（日） の31日間、福岡三越9階「三越ギャラリー」にて開催されることが発表された。
ぬくもりあふれるストーリーや、愛らしい登場人物たち、リズミカルな言葉や、グラフィカルな色、線、構図など、あらゆる角度からミッフィーの魅力を紹介し、もっと深く、もっと楽しく、もっと、もっとミッフィーを好きになれる展覧会にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
（C） Mercic bv