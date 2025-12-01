「黙って全部私に投資して」高市早苗首相が進撃の巨人のセリフで呼びかけFNNプライムオンライン

「黙って全部私に投資して」高市早苗首相が進撃の巨人のセリフで呼びかけ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高市首相は1日、サウジアラビアの投資研究所が主催する国際会議で挨拶した
  • 進撃の巨人のセリフを引用し「いいから黙って全部私に投資して！」と発言
  • 「世界の資本が流れ込む好循環を生み出していく」と述べた
