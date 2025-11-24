各球団が来季に向けて戦力の強化を急いでいる。今オフ、戦力外通告を受けた選手たちの中から、他球団との契約を勝ち取り、新天地で活躍が期待される“リストラの星”になりうる選手はいるのだろうか。今回の記事では、3人の選手に焦点を当ててみたい。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）活躍する余地は十分一人目は、11月14日に巨人が支配下での獲得を