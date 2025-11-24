あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……乙女座これまでの経験が、力になってくれる日。過去の自分も、今の自分も、心から「これで良かったんだ」と自信を持って受け入れられるでしょう。そのポジティブなエネルギーを、ぜひ誰かに話してみてください。あなたの言葉を通して、幸せの輪がさらに大きく広がっていく