11月24日の運勢第1位は乙女座！　今日の12星座占い

★第1位……乙女座

これまでの経験が、力になってくれる日。過去の自分も、今の自分も、心から「これで良かったんだ」と自信を持って受け入れられるでしょう。そのポジティブなエネルギーを、ぜひ誰かに話してみてください。あなたの言葉を通して、幸せの輪がさらに大きく広がっていくでしょう。

★第2位……牡牛座

ありのままの自分でいるだけで、不思議と色気まで感じさせるような魅力が輝く日。自分を信じて、堂々と楽しんでください。フリーの人は、お気に入りのカフェやお店など、外出先で心ときめく出会いのきっかけが生まれる予感です。

★第3位……山羊座

今日は仕事に向かう気力と集中力が、普段以上に高まる日です。休憩を挟まずに作業を続けても、むしろ心地よさを感じられるでしょう。勢いを感じたら、そのまま一気に進めて正解。達成感と誇らしさが、心にしっかりと刻まれます。

★第4位……蠍座

ふとした瞬間に、ふたりの関係の心地よさを実感できそうな日。大きな進展よりも、「このままがちょうどいい」と思える安定感が心を和ませます。新しい出会いでも、落ち着いた印象の人との縁がつながる予感。優しいまなざしを意識してみてください。

★第5位……魚座

心がとても落ち着いて、穏やかな空気に包まれる一日になりそう。「今の自分で大丈夫」と、深い安心感があなたの内側から生まれてくるでしょう。今日は自分の好きなことをする時間をしっかりと確保してください。心の余裕が、あなたの自信をさらに大きくしてくれます。