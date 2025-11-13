安倍元首相銃撃事件の裁判が行われ、山上被告の母親が証言台に立った。さらに法廷では、妻・昭恵さんの「上申書」が読み上げられた。山上被告の母親が出廷法廷の傍聴席の前にはついたてが設けられ、中の様子がうかがえない中で出廷した山上徹也被告（45）の母親。（Q.尋問に先立って言いたいことがある？）山上被告の母親：本来は事件が起きた時、すぐ謝罪したいと思っていましたができませんでした。今ここで謝罪したいと思います