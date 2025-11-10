「千年あかり」が今年も大分県日田市で3日間にわたり開催され、およそ3万本の竹灯籠のあかりが歴史情緒あるまちをやさしく包みました。 【写真を見る】「千年あかり」3万本の竹灯籠が歴史の街をやさしく包む大分・日田市 千円あかりは、里山保全を目的に2005年に始まり、今年で21年目を迎える県内の三大竹灯りのひとつです。 11月7日から3日間、日田市の豆田町や花月川の周辺が会場となり、合わせて3万本の竹灯籠が設置されま