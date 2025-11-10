「歩行者地獄」台湾の罰金制度は日本より厳しい！あまりの交通マナーの悪さから、海外メディアにも長年「歩行者地獄」と批判されてきたのが台湾です。交通事故に遭う人の数も日本の約5倍という高水準でしたが、近年、この状況が改善されつつあります。【こっちは飲食OK？】これが台湾版「新幹線」です（写真）筆者は台湾に年3〜4回は行っている、根っからの台湾ファンです。現地では毎回レンタカーで行動しているのですが、こ