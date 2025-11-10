来春、放送終了することが明らかになったテレビ朝日系の特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」（日曜午前9時半）枠で来春から東映制作の特撮ヒーローアクションドラマシリーズ（メタルヒーローシリーズ）が放送されることが9日、分かった。関係者などによると“令和版宇宙刑事ギャバン”が放送されるという。関係者は「すでにオーディションも終わっており、主演も決まっている」としている。また、別の関係者は主題歌などのコ