インフルエンザが注意報レベルに 前週比2倍超、全国で増加共同通信

インフルエンザが注意報レベルに 前週比2倍超、全国で増加

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 全国約3千の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数
  • 10月27日〜11月2日の1週間は5万7424人だったと厚生労働省が発表した
  • 注意報レベルとされる1機関当たり10人を上回り、前週比は2.37倍だった
記事を読む

おすすめ記事

  • 「恋愛感情はなかった」　数回にわたり交番勤務中に性行為　神奈川県警、署員２人懲戒処分　投書で発覚
    「恋愛感情はなかった」　数回にわたり交番勤務中に性行為　神奈川県警、署員２人懲戒処分　投書で発覚 2025年11月7日 21時50分
  • 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か　5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生
    26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か　5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分
  • 5日、ソウル江南区（カンナムグ）のソウル税関で開かれた「偽造アクセサリーやラブブのキーホルダーなどに関する安全性検査結果のブリーフィング」で、関税庁の関係者が、可塑剤が検出された偽物のラブブ人形を手にして見せている。［聯合ニュース］
    「偽物」ラブブ人形から発がん性物質…基準値の344倍検出＝韓国 2025年11月6日 6時59分
  • れいわ新選組・山本太郎代表（写真：本誌写真部）
    「イチャモンつけたいだけ」山本太郎氏　参院で「秋の叙勲」めぐり高市首相を追及も…あっさり“論破”されSNS呆れ声 2025年11月7日 19時35分
  • 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警
    「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    2. 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
    3. 3. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    4. 4. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    5. 5. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    6. 6. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    7. 7. 「感じたふり」やめるべきか
    8. 8. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    9. 9. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    10. 10. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
    1. 11. フワ プロレスで活動復帰へ
    2. 12. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
    3. 13. ヒカル 子に対する考えが物議
    4. 14. JK写真背景に ジャッジが謝罪
    5. 15. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    6. 16. 「クマらしき個体」驚きの正体
    7. 17. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    8. 18. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    9. 19. コンクリ殺人の写真を使用 物議
    10. 20. R-1 坂道G3人の出場騒動に説明
    1. 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    2. 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
    3. 3. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    4. 4. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    5. 5. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    6. 6. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
    7. 7. 「クマらしき個体」驚きの正体
    8. 8. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    9. 9. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    10. 10. コンクリ殺人の写真を使用 物議
    1. 11. フグを無免許で調理 3人呼吸困難
    2. 12. 消えるタトゥー流行…不安の声
    3. 13. カキが9割死滅 広島で起きる異変
    4. 14. 主婦殺害 女「あまり外出ない」
    5. 15. 列車で広告窃盗か 病院職員逮捕
    6. 16. 官僚本音「開いた口が塞がらず」
    7. 17. 女性がはしかに 韓帰国後に発熱
    8. 18. 5回妊娠も流産 57歳女性の後悔
    9. 19. 主婦殺害 被害者の夫に「好意」
    10. 20. 主婦殺害「居間に入らず逃げた」
    1. 1. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
    2. 2. 高市早苗首相「レジ」5回連発
    3. 3. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
    4. 4. デニーズ トレパク巡り引用確認
    5. 5. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
    6. 6. 女性に性暴行し殴打か 男を逮捕
    7. 7. 田久保氏「192」が奇妙な一致
    8. 8. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
    9. 9. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    10. 10. れいわ女性議員のヤジ姿が物議
    1. 11. 聖地で スポーツカー検挙を実施
    2. 12. 進次郎氏が原潜の必要性に言及
    3. 13. 交番で巡査長が死亡 拳銃自殺か
    4. 14. 日米韓、北朝鮮のミサイル発射を非難
    5. 15. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    6. 16. 午前3時に「勉強会」で質問殺到
    7. 17. 「甘え」を許さない日本の空気
    8. 18. “食料品”消費減税めぐり　野党側、高市首相が“慎重姿勢に一転”と追及
    9. 19. 娘が転落死 下半身がない状態
    10. 20. 田久保氏「元伊東市長」に変更
    1. 1. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    2. 2. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    3. 3. 赤十字マーク K-POPアイドル物議
    4. 4. GTA6発売 2026年11月19日に延期
    5. 5. 中国の「限韓令」解除は難しい?
    6. 6. インド 野良犬の捕獲をまた命令
    7. 7. 大エジプト博物館がオープン
    8. 8. 自宅のロボット掃除機を管理
    9. 9. ガザ停戦も攻撃やまず 240人死亡
    10. 10. 韓の倒壊事故で生き埋め 3人死亡
    1. 11. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    2. 12. 香港で相次ぐ貴金属密輸案件
    3. 13. 米テスラ マスク氏の報酬案承認
    4. 14. 中国の空母「福建」が就役
    5. 15. 雄と雌を区別 恐竜に新たな研究
    6. 16. セルビアで サッカー監督に悲劇
    7. 17. インドネシア 高校モスクで爆発
    8. 18. ロンドン平均家賃 2年で13万高騰
    9. 19. 痴漢被害のメキシコ大統領が憤り
    10. 20. トランプ氏の面前で出席者倒れる
    1. 1. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    2. 2. 日産自動車 横浜本社ビル売却へ
    3. 3. 味の素 一時ストップ安の水準に
    4. 4. 高市トレードは崩れない可能性
    5. 5. マツダが中間決算 452億円の赤字
    6. 6. 有利なのは中国 輸出のせい?
    7. 7. 蘭 ネクスペリアへの規制解除か
    8. 8. ブラックフライデー お得情報は
    9. 9. 久世福商店 2026年福袋を販売
    10. 10. なぜ? インドでココイチが大人気
    1. 11. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    2. 12. 異例の展開 米中首脳会談の異例
    3. 13. 二郎系一筋 うどん店始めた理由
    4. 14. ディズニーR モバブ使用で喚起が
    5. 15. 医薬品のイーライリリー３．５％安＝米国株個別
    6. 16. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
    7. 17. 【福袋】Afternoon Tea、バッグに紅茶とクッキーを詰め合わせ 「ニューイヤーズバッグ2026」予約販売【ティールーム】
    8. 18. 年金だけで暮らせるか...貯蓄は?
    9. 19. 愛犬とのフェス、キャンプに。アウトドア対応の3輪ペットバギー「GO.BUGGY Dog」シリーズを発売。11月開催の「French Bulldog LIVE 2025」に初出展。｜カーメイト
    10. 20. 朝ドラ人気記事 第2位は?
    1. 1. Apple 史上最大の新製品ラッシュ
    2. 2. THE NORTH FACEがAmazonでセール
    3. 3. Anker製ポータブル電源がお得に
    4. 4. 桃鉄2 事前予約で19%オフに
    5. 5. FTTHの純増数は緩やかな減少傾向もワイヤレス市場は堅調に拡大- MM総研
    6. 6. 写真も動画もこれ一つでOKのフルサイズミラーレスカメラ「SIGMA fp」
    7. 7. Switch有機ELモデル 旧型と比較
    8. 8. ノルウェーで運用されている中国製電動バスにリモートアクセス機能が隠されていることが発見される
    9. 9. スクリーンにフルコミット！ 折りたたみiPhoneのセルフィーカメラは画面下埋め込み？
    10. 10. 毎日300kg余ってしまうシートベルトで、カメラストラップを作りました #JapanMobilityShow
    1. 11. カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
    2. 12. シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
    3. 13. Googleのスマートディスプレイ「Nest Hub Max」レビュー　家族で一緒に使うことを意識した大画面モデル
    4. 14. 国際宇宙ステーションで船外活動する宇宙飛行士と、青く美しい地球の姿：今週の宇宙ギャラリー
    5. 15. 「ぼっち・ざ・ろっく!」コラボのSteinberg USBオーディオ、限定受注販売
    6. 16. 中古パソコンを溺愛 情熱を語る
    7. 17. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    8. 18. NBシューズがAmazonで最大54%OFF
    9. 19. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
    10. 20. ソニー・エリクソンの『Xperia mini』がイー・モバイル向けに『Sony Ericsson mini』として10月28日発売へ
    1. 1. 由伸に「酒代を払わなくていい」
    2. 2. 帰国のキム・ヘソンに周囲騒然
    3. 3. 大谷に20個敬遠 抑えきれず
    4. 4. 大谷ライバルに「不運」と同情が
    5. 5. 飯田将成 因縁のBD溝口COOに言及
    6. 6. 大谷を煽った大物にドレイク反撃
    7. 7. 巨人・岡本狙う「30億」の上積み
    8. 8. 朗希に 抑え転向打診待ち受ける?
    9. 9. 角田裕毅のクラッシュに不安の声
    10. 10. ヤ軍 本気出せば資金力が誇示?
    1. 11. 大谷翔平に新たな勲章 米で発表
    2. 12. 斉藤ブラザーズに新メンバー加入
    3. 13. 巨人 育成5位の知念大成の強み
    4. 14. 巨人から育成5位指名を受ける
    5. 15. 巨人・阿部監督 知念に言及も
    6. 16. 1年3カ月ぶり表舞台 フワが謝罪
    7. 17. MLB公式「推し活」に様々な声
    8. 18. ミランとインテル 348億円で買収
    9. 19. 大谷翔平、3年連続シルバースラッガー賞受賞　シュワーバー下す…日本人単独最多4度目
    10. 20. 元西鉄ライオンズ 河原明氏死去
    1. 1. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    2. 2. フワ プロレスで活動復帰へ
    3. 3. ヒカル 子に対する考えが物議
    4. 4. JK写真背景に ジャッジが謝罪
    5. 5. R-1 坂道G3人の出場騒動に説明
    6. 6. 寺田心の「赤リップ」に騒然
    7. 7. 福田典子 花田優一氏と交際
    8. 8. 高市首相vs岡田克也氏 応酬20分
    9. 9. 元暴走族総長 当時の武勇伝告白
    10. 10. Cocomi熱愛か 相手と父に共通点?
    1. 11. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
    2. 12. ウマ娘訴訟 Cygamesとコナミ和解
    3. 13. フワちゃん「スターダム」に入団
    4. 14. フワ 活動休止中の日々を報告
    5. 15. 再婚? 4人目出産? 杏が噂に言及
    6. 16. フジ取締役が不正「痛恨のこと」
    7. 17. 井上咲楽 束縛に悩んだ日々告白
    8. 18. 汐谷文康 活動一部制限を発表
    9. 19. まふまふ 退去費用に「200万円」
    10. 20. GACKT「転売の何が悪い?」に共感
    1. 1. 不倫相手との連絡にPayPay利用
    2. 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    3. 3. 冷え込み対策に GUのブルゾン
    4. 4. 母の「身の丈に合った式を」を無視した結果 → 夫婦で『最悪の結婚初夜』を迎えてしまった理由
    5. 5. 職場の人間関係 心病まないコツ
    6. 6. ユニクロ 続々柄アイテム登場中
    7. 7. 40・50代におすすめ 外ハネボブ
    8. 8. 「恋」に落ちてしまう女性の洋服
    9. 9. 3色で立体感 セザンヌの冬新作
    10. 10. ストラップなし ZARAのミュール
    1. 11. ミスドの限定ポンデがカムバック
    2. 12. 「Champion」がドラクエとコラボ
    3. 13. 「走れば走るほど痩せる」は間違い。代謝低下を招く【有酸素運動だけダイエット】の問題点
    4. 14. Creepy Nuts新曲「dawn」夜明けをイメージ、エナジードリンクZONeのCM曲
    5. 15. 義母との同居は「絶対無理やわ」
    6. 16. メイク好きの八木アリサが紹介
    7. 17. 家事レベルが高い夫に対抗 反論
    8. 18. 【ZEROBASEONE】青春のすべてを捧げた2時間50分― 「Here I Am」から「ICONIK」へと続く物語
    9. 19. ぼかして盛るのが今っぽ！ぼやけず盛れる30代向けアイメイクガイド
    10. 20. モラハラ夫が母に弱音吐いた結果