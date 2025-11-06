ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 高市早苗氏の首班指名めぐる動き 麻生太郎氏は不快感を抱いていたか 高市早苗 麻生太郎 自民党 時事ニュース デイリー新潮 高市早苗氏の首班指名めぐる動き 麻生太郎氏は不快感を抱いていたか 2025年11月6日 11時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相の首班指名をめぐる多数派工作について週刊新潮が伝えた 参政党や日本保守党にも支援を要請していた件に、政治部デスクが言及 少数政党に独断で働きかけたことに麻生太郎氏は不快感を抱いている、と話す 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 キムタク＆静香の長女・Cocomi（24）がバレー“天才リベロ”と真剣交際！《本人は直撃に「仲良くさせていただいてます」》 2025年11月5日 16時0分 「母親がいない子供は不幸」志らく発言再燃→釈明も... 小林麻耶が糾弾「何も、反省されていないのですね」 2025年11月5日 20時0分 日産、横浜の本社ビルを売却へ 台湾系ＳＰＣに約９００億円で セール・アンド・リースバック活用し本社機能とどめ 2025年11月6日 10時30分