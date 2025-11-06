任天堂の公式オンラインストアであるMy Nintendo Storeは、公式スマートフォンアプリとして「My Nintendo」を配信してきました。このMy Nintendoがバージョン3.0.0にアップデートされ、「Nintendo Store」に生まれ変わって配信開始されています。ゲームもグッズも、あなたの「ほしい」がここで見つかる。『Nintendo Store』配信開始。 | トピックス | Nintendohttps://www.nintendo.com/jp/topics/article/a01066d7-4c50-452c-9e32