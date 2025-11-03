米共和党下院議員マージョリー・テイラー・グリーン氏（ジョージア州選出）が先日、コメディアンで政治評論家のビル・マーのＨＢＯのトーク番組「リアル・タイム・ウィズ・ビル・マー」で、宇宙人について「天から堕ちた悪魔」と語った。米メディア「メディアアイト」が報じた。同番組のゲストとして、グリーン氏の他、ドキュメンタリー映画「エイジ・オブ・ディスクロージャー」の脚本家・プロデューサー・監督であるダン・フ