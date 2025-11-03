「優しい人が好き」という女の子は多いですが、どんな男性を指して「優しい」と言っているのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性244名に聞いたアンケートを参考に「女の子が『優しい男性が好き』というときの優しさの具体例」をご紹介します。【１】誰に対しても優しいのではなく、自分にだけ優しくしてくれる「誰にでもいい顔するのは、ただの『女ったらし』」（20代女性）というように、自分を特別扱いしてくれる