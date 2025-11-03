前田大然は5試合ぶりに先発に復帰したスコットランド1部セルティックは現地時間11月2日にリーグカップ準決勝でレンジャーズと対戦。延長戦の末に宿敵を3-1で下し、決勝へと駒を進めた。5戦ぶりに先発復帰した日本代表FW前田大然は「電撃的なプレーを見せた」と現地メディアから高評価だった。セルティックは先日ブレンダン・ロジャーズ前監督が電撃辞任。マーティン・オニール暫定監督の下で再出発を切った。宿敵レンジャーズ